Надым, Ямало-Ненецкий АО, 13 января, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Жители ямальского города Надыма пожаловались на воду из-под крана с червями. В группе «Злой и добрый надымчанин» появились красноречивые фотографии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уважаемые надымчане, обращайте внимание на то, что течёт у вас из крана. Даже из фильтра с обратным осмосом. Заметили что у воды поменялся вкус и запах, хотя меняем фильтра чаще, чем задано производителем. Также стоит проточный отдельно фильтр», — сообщил автор фотографий.

Напомним, ранее надымчане жаловались на воду, похожую на нефть.

В департаменте муниципального хозяйства Надыма сообщили, что претензии по качеству воды необходимо предъявлять ресурсникам из АО «Ямалкоммунэнерго», либо в управляющую компанию. Кроме того, нужно отнести пробу воды в отделение Роспотребнадзора.

«В случае если ваши опасения на счет качества воды подтвердятся, затраты лягут на плечи ресурсоснабжающей либо управляющей организации», — посоветовали надымчанам власти муниципалитета.