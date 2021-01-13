Москва, 13 января, 2021, 08:22 — ИА Регнум. «Евроазиатский инвестиционный банк», который лишился лицензии 4 декабря 2020 года, получил иск от Центробанка России. Претензии регулятора пока арбитражем Москвы к производству не приняты, и дата слушаний не определена, передаёт ИА REGNUM.

«Евроазиатский инвестиционный банк»

Исковое заявление Главного управления ЦБ РФ в лице Банка России по Центральному федеральному округу поступило в арбитраж столицы ещё 24 декабря 2020 года. Вероятно, речь идёт о ликвидации лопнувшего банка, занимавшего на год отзыва лицензии 312-е место в банковской системе РФ. В деле также будет участвовать госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», ставшая ликвидатором и конкурсным управляющим для многих банков, лишившихся лицензий.

Напомним, «Евроазиатский инвестиционный банк», созданный в 1994 году, с 2017 года был «преимущественно убыточен». Регулятор отмечал и неудовлетворительное качество управления, и «вовлечённость основного бенефициара» и подконтрольных ему фирм в судебные споры.

Акционерами банка являются Альберт и Альбина Джуссоевы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также 12 января 2021 года ЦБ РФ подал иск к другому лопнувшему банку — «Онего» из Карелии, который лишился лицензии в декабре 2020 года.