Москва, 13 января, 2021, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 12 января цена нефти марки Brent повысилась на 1,98%, до $56,70 за баррель. Ралли по нефти продолжилось на ожиданиях падения запасов в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также нефть дорожала на фоне ужесточения предложения и ослабления доллара США на глобальном валютном рынке.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за неделю до 15 января запасы нефти сократились на 5,821 млн баррелей (прогноз был — 2,3 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 1,876 млн баррелей, запасы дистиллятов — на +4,433 млн баррелей. Запасы нефти сократились больше прогноза.

Сегодня, 13 января, выйдет официальный отчет минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 2,266 млн баррелей.

Сегодня на торгах в Азии баррель нефти марки Brent вырос на 1,50%, до $57,54. Покупатели взяли курс к отметке $60 за баррель, хотя ключевая цель у них находится на уровне $65.

Учитывая общий настрой участников рынка к доллару США, покупателям ничего не угрожает на пути к психологическому уровню $60.

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