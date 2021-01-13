Москва, 13 января, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Торги по иностранным валютам 12 января закрылись снижением. Рубль с открытия Мосбиржи перешел в наступление, удерживая прибыльные позиции до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Пара доллар/рубль упала на 1,50%, до 73,54 руб., евро/рубль — на 1,11%, до 89,79 руб., фунт/рубль — на 0,30%, до 100,69 руб.

Российская валюта уверенно укреплялась к европейской валюте и доллару на фоне дорожающей нефти и общей коррекции по доллару на глобальном рынке Форекс. Дополнительные силы рубль черпал от приближающегося налогового периода.

По итогам дня нефть марки Brent повысилась на 1,98%, до $56,70 за баррель. Ралли по нефти продолжилось на ожиданиях падения запасов в США и ужесточения предложения.

Доллар США подешевел из-за снижения доходности облигаций и повышенного спроса на рисковые активы.

Показатель доходности десятилетних казначейских облигаций снизился примерно на шесть базисных пунктов с десятимесячного максимума до 1,13% годовых.

Сегодня, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,50%, до $57,54. Рост цены ускорился на фоне ослабления доллара и сокращения запасов нефти на прошлой неделе.

Покупатели взяли курс на психологический уровень $60 за баррель. По паре доллар/рубль ожидается снижение до уровня 73,00 руб., по евро/рубль — до 88,75 руб.

Сегодня Минфин РФ проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Высокий спрос на бумаги положительно скажется на динамике курса рубля. По паре доллар/рубль целевая зона находится между уровнями 70 и 72 рубля.

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