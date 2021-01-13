Лондон, 13 января, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Несколько отличительных симптомов имеется у детей, который заразились «британским» штаммом коронавируса. Об этом 13 января сообщает Express со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

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Уточняется, что одним из основных симптомов у детей с COVID-19 является утомляемость, ею страдают 55% заразившихся, также многие дети становятся замкнутыми. При этом у младенцев это может проявляться в приступах истерики и плача.

Также 53% заразившихся новым штаммом детей высказывали жалобы на головную боль, при этом у них могут одновременно проявляться боли в животе.

Кроме того, у половины носителей «британской» разновидности вируса высокая температура, и 35% их них теряют аппетит. В то же время о том, что в организме наличествует данная инфекция, может свидетельствовать больное горло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Диснейленд в Калифорнии, США, превратится в огромный центр для вакцинации от COVID-19.