Якутск, 13 января, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Якутии прокуратура добилась выплаты учителям за классное руководство с учётом повышенного районного коэффициента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что педагогам были выплачены ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство с сентября по декабрь 2020 года без применения повышенного районного коэффициента.

Прокуратура республики внесла в адрес правительства Якутии представление, после чего из бюджета республики был выделен и доведён до школ 61 млн рублей для перерасчёта классным руководителям заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты за классное руководство могут не доходить до классных руководителей в техникумах и колледжах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.