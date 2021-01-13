Чебоксары, 13 января, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Чувашии суд рассмотрит заявление о банкротстве новочебоксарской «СК Керамики», указанный ответчиком размер задолженности превышает 762 млн рублей. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло общество «Агро Рост» (г. Москва), в качестве ответчика выступает ООО «СК Керамика» (г. Новочебоксарск). Истец просит суд признать чувашскую компанию банкротов, заявив об исковых требованиях в размере 762 099 192 рубля 35 копеек.

Заявление зарегистрировано в суде первой инстанции 11 января, иск пока не принят в производство. Детали дела неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СК Керамика» зарегистрирована в 2014 году, место «прописки» — Новочебоксарск, основной вид деятельности — производство керамических санитарно-технических изделий.