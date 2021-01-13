Пермский край, 13 января, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор жительнице Березовского района. Ее пятилетняя дочь погибла при пожаре в доме, а восьмилетний сын получил ожоги, сообщает СУ СКР по региону.

Perm.sledcom.ru Пожар в многоквартирном доме в селе Березовка. Пермский край.

Многодетную мать обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть ребенка, и неисполнении родительских обязанностей.

Как установлено следствием и судом, женщина проживала в многоквартирном доме в селе Березовка вместе с тремя детьми. Пермячка эксплуатировала печь, которая имела неисправности, а также хранила в непосредственной близости от печи легковоспламеняющуюся жидкость. 14 января 2020 года многодетная мать затопила печь и оставила двух детей в квартире без присмотра. В результате допущенных нарушений требований пожарной безопасности возник пожар, во время которого погибла пятилетняя девочка, восьмилетний мальчик получил травмы. Старшая, 10-летняя дочь в момент пожара дома отсутствовала.

Кроме того, по данным следствия, женщина в течение полутора лет злоупотребляла алкоголем, жестоко обращалась с детьми, допустила проживание детей в условиях антисанитарии, лишив дочерей и сына надлежащего ухода, здоровой окружающей среды и пищи.

Perm.sledcom.ru Пожар в многоквартирном доме в селе Березовка. Пермский край

Суд приговорил женщину в полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда в законную силу не вступил.