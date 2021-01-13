Петрозаводск, 13 января, 2021, 03:37 — ИА Регнум. К региональному банку с отозванной лицензией — АО Банк «Онего» поступил иск от Центробанка России. К производству претензии регулятора арбитраж Карелии пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Онего»

Исковое заявление от Центробанка России было подано 12 января 2021 года, но детали дела ещё неизвестны. Иск размещён не в банкротном разделе, а в «экономических спорах по гражданским правоотношениям». Вероятно, речь идёт о принудительной ликвидации банка, минуя процедуру несостоятельности.

Напомним, карельский банк «Онего» лишился лицензии 11 декабря 2020 года. На тот момент он был на 308-м месте по размеру активов в РФ. Ему вменялась, помимо прочего, ориентация на непрозрачные переводы средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов, а также вовлечённость в проведение «сомнительных операций клиентов» по выводу средств за пределы РФ.

Банк, учреждённый в 1993 году, до 2015 года на большую часть принадлежал властям Карелии, но был приватизирован. К моменту отзыва лицензии в числе крупных акционеров банка — Роман Фурсов с долей 43,33%. Имел 9% в «Онеге» и председатель правления Артём Мореходов.

Чёрные букмекеры и онлайн-казино «утопили» банки: кто стоял за банкстерами?