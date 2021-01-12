Москва, 12 января, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Российская военная полиция получит тяжелые бронеавтомобили «Патруль» на базе двухосного КамАЗа, сообщает 12 января газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Минобороны России Бронеавтомобиль «Патруль»

По утверждению источника, поставки новой техники начнутся в текущем 2021 году.

Бронеавтомобили «Патруль» созданы на базе двухосного грузовика КамАЗ-43 502. Семиметровая машина весит порядка 12 тонн, в ней предусмотрены места для десяти бойцов с вооружением. Броня обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия и огня крупнокалиберных пулеметов. Мощность двигателя и конструкция «Патруля» позволят бронеавтомобилю разрушать баррикады и даже проламывать стены в постройках некоторого типа.

В бортах бронекорпуса машины оборудованы стрелковые бойницы для десанта, а конструкция выдерживает подрыв на взрывном устройстве мощностью до пяти кг тротила.

Несколько лет назад бронеавтомобили «Патруль» начали поступать на вооружение Росгвардии. Военные заинтересовались ими, проанализировав опыт патрулирования ряда районов Сирии.