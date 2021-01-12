Нью-Йорк, США, 12 января, 2021, 23:24 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Йорк начата вакцинация от коронавируса в приоритетном порядке граждан старше 65 лет. Об этом 12 января сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Дезинфекция вагонов в Нью-Йоркском метро

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"Жители штата старше 65 лет теперь могут вакцинироваться, и это распоряжение вступает в силу немедленно», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

В то же время Куомо призвал граждан проявлять терпение, отметив, что число жителей штата, имеющих право на первоочередную вакцинацию, уже превышает количество доз вакцины, предоставляемой федеральным правительством.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что сотрудники ООН будут проходить вакцинацию на общих условиях с жителями Нью-Йорка, где располагается штаб-квартира организации, и в вопросе получения доступа к вакцинам будут следовать предписаниям местных уполномоченных органов.