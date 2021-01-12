Сургут, Югра, 13 января, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Рекордное количество заявлений, более 60, от кандидатов на пост главы Сургута объясняется простотой участия в них. Необходимо написать лишь заявление и приложить к нему копии документов и кое-какие сведения, фильтрацией занимается конкурсная комиссия, пояснил корреспонденту ИА REGNUM политолог, депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.

Dumasurgut.ru Дума города Сургута

«Ажиотаж вокруг так называемых выборов нового главы Сургута я могу объяснить только лишь простотой участия в них. Для того чтобы стать кандидатом не нужно собирать тысячи подписей избирателей, заручаться поддержкой политических партий, открывать избирательные счета, вести затратную выборную кампанию на протяжении нескольких месяцев, быть известным и популярным среди населения и так далее. Процедура упрощена до минимума представления необходимых документов для выдвижения кандидатом. Практически любой прохожий может зайти в думу Сургута и тут же стать кандидатом в мэры города. Чем и воспользовались все желающие заявить о себе. Кто-то для дальнейшей политической карьеры, другие прорекламировать себя и свою деятельность, не связанную с политикой, остальные — потешить своё самолюбие или ради смеха. Потому что шансы выиграть «прохожему» в таких выборах равны нулю. Это то, что называется обратной стороной медали таких выборов, когда вход открыт для всех, но только не дальше прихожей», — считает Александр Лобов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место градоначальника экономической столицы Югры стало вакантным в связи с переходом прежнего мэра Сургута Вадима Шувалова в правительство ХМАО на пост заместителя губернатора. Приём заявлений от претендентов завершился 12 января 2021 года. Выборы главы Сургута депутатами городской думы намечены на 18 января.