Москва, 12 января, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Подмосковным поликлиникам передано 60 новых автомобилей неотложной помощи. Об этом 12 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба Губернатора Московской области Машины скорой помощи

Отмечается, что большая часть машин была передана в Шатурскую и Раменскую ЦРБ, а также в Дедовскую и Мытищинскую городскую больницу. Всего автопарк пополнили 38 медучреждений в 21 округе Подмосковья.

Как сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, транспортные средства будут использоваться амбулаторно-поликлинической службой для обслуживания пациентов на дому.