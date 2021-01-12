Ватикан, 12 января, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса показала, насколько неадекватна существующая система здравоохранения и заботы о больных, сказано в опубликованном во вторник, 12 января, послании папы римского Франциска по случаю Всемирного дня больного (отмечается 11 февраля).

Папа Римский Франциск

Пожилым и самым слабым не всегда гарантируется доступ к помощи, и не всегда такой доступ есть у них фактически, отметил глава католической церкви.

Он призвал тратить на эта сферу больше ресурсов (не только финансовых) и подчеркнул, что здоровье — одно из первоочередных «общих благ» человечества.