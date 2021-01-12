Бергамо, Италия, 12 января, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Одним из самых ярких образов 2020 года для 70% жителей страны стали колонны военных грузовиков, вывозящие трупы из Бергамо в период первой волны эпидемии, таковы данные исследования Demopolis, опубликованные во вторник, 12 января.

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Связаны с эпидемией и все другие в наибольшей степени запомнившиеся гражданам факты и события: пустые города во время карантина (66%), проповедь папы Франциска на пустой площади святого Петра (58%).

75% граждан надеются, что в 2021 году стране удастся одержать победу над эпидемией, 61% — что разработанные и уже использующиеся вакцины будут эффективны.