Минск, 12 января, 2021, 22:01 — ИА Регнум. «Генеральная прокуратура Республики Беларусь в ходе проверки в 2018 году установила факт непринятия подразделением Следственного комитета Республики Беларусь необходимых мер по привлечению к уголовной ответственности гражданина Российской Федерации Р., обвиняемого в совершении на территории Республики Беларусь кибермошенничества», — сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры.

Sk.gov.by СК Белоруссии

Согласно официальному сообщению, СК Белоруссии отказывался привлекать к уголовной ответственности гражданина России, который «действуя в составе группы лиц, завладел денежными средствами граждан Республики Беларусь в особо крупном размере путем обмана».

«Так, посредством компьютерной техники блокировалась работа компьютеров и мобильных телефонов потерпевших и им сообщалось о якобы имевшем место наложении МВД административного взыскания в виде штрафа за просмотр и хранение порнографии. Одновременно потерпевшим предлагалось перечислить деньги на указанный мошенниками абонентский номер, — уточнили в ведомстве. — После совершения преступления мужчина вернулся к месту своего жительства на территорию России, откуда не подлежал выдаче по мотивам гражданства».

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Напомним, в 2016—2017 годах СК Белоруссии сфабриковал уголовное «дело регнумовцев», по которому обвинялись четыре белорусских публициста, один из которых не был выдан Российской Федерацией из-за несостоятельности предъявленного им обвинения. Преследованием инакомыслящих занимались сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК республики по городу Минску Юрий Мацкевич, Павел Кушнирик и другие. Следком и генпрокуратура Белоруссии были вынуждены отказаться от уголовного преследования Юрия Баранчика, а Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко получили по пять лет лишения свободы по обвинению в якобы «разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России».

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В основу обвинения и приговора по «делу регнумовцев» были положены сфальсифицированные «экспертные заключения» и государственная комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которую сфабриковали сотрудники в том числе Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии. До осени 2020 года ГКСЭ Белоруссии возглавлял нынешний генпрокурор республики Андрей Швед.

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