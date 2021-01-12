Киев, 12 января, 2021, 22:11 — ИА Регнум. На Украине обсуждают информацию, что президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев на машине, для чего, вероятно, должна была проехать через Приднестровье, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 января.

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В частности, политический эксперт и журналист Андрей Булгаров, который ранее занимал пост главы Ренийской райадминистрации в Одесской области Украины, заявил, что не верит в возможность того, что Санду ехала мимо Приднестровья.

«Есть, конечно, совместный украино-молдавский кордон на крайнем юге и на крайнем севере, но сильно сомневаюсь, чтобы этими путями воспользовались, поскольку южный путь удлиняет дорогу почти на полтысячи километров, а северный выводит в Карпаты… Так что поехала президент Молдавии через Приднестровье, это без вариантов», — отмечает он.

Булгаров предлагает оценить весь абсурд ситуации с учетом того, что приднестровские силовики, по его мнению, «полностью координируются ФСБ РФ».

«Итак, чтобы попасть из Украины в Молдавию ты проходишь три пункта пропуска: из Украины в ПМР, и через пару километров дороги из ПМР в Молдавию. Скорее всего, президент Молдавии поехала на Одессу, там дорога получше будет, но и «пмровский» пункт пропуска никуда не делся. В общем, представьте себе, чтоб какому-то нашему представителю правительства или, не дай Бог, президенту придется куда-то ехать через ЛДНР… Поэтому очень любопытно знать, как Майя все это победила», — отмечает политический эксперт.

Власти Украины ситуацию с маршрутом Санду не прокомментировали, однако косвенным признаком правоты Булгарова является то, что президент Зеленский заявил о необходимости проложить прямую дорогу из Киева в Кишинев.

«У нас есть амбициозная идея — строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов», — заявил он после переговоров с Санду.

Ранее пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырца пояснила прессе, что делегация решила добраться до Киева на машине, так как это снижает расходы и является самым эффективным средством передвижения в период пандемии. Вместе с тем она не озвучила маршрут передвижения.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе открытой части сегодняшних переговоров в Киеве и итоговой пресс-конференции Зеленский и Санду, по сути, проигнорировали тему Приднестровья, ограничившись лишь краткими общими заявлениями о «неизменности позиций».