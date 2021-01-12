Пекин, 12 января, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Спекуляции и шумиха вокруг коронавируса подрывают международное сотрудничество, — таким образом в Китае отреагировали на заявления премьер-министра Британии Бориса Джонсона о виновных в возникновении коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом 12 января сообщает агентство Bloomberg.

«Практика использования чешуи панголинов для поддержания мужской силы безумна… Вирус произошел от летучих мышей или панголинов, из-за глупой идеи о том, что измельченная чешуя этого животного каким-то образом придаст вам силу или что-то в этом роде», — сказал Джонсон на встрече лидеров государств по вопросам защиты природы.

В ответ на это официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заметил, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые.

«В этом вопросе нет места тем, кто спекулирует на эту тему и поддерживает шумиху. Это лишь подрывает международное сотрудничество», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в США и странах Европы регулярно обвиняют Китай в возникновении на его территории коронавируса. Доказательств своих слов западные политики не приводят.