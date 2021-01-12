Москва, 12 января, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Знаменитая поэтесса Юнна Мориц написала стихотворение о том, как совокупный Запад пытается «стереть Россию в порошок». Стихотворение размещено на ее странице Вконтакте 12 января.

Dmitry Rozhkov Юнна Мориц

Противоядье

Талант мой сдох, а я сошла с ума,

Вы правы, вашей правоты избыток —

Он там, где тайно польская тюрьма

Сдана внаём Америке для пыток,

Где пленных топят, истязают, бьют

Высоковольтным током на допросах,

Где изверг — правосудья абсолют,

Америка для Польши — божий посох!..

Кто виноват?.. Россия. Всем — салют!

Талант мой сдох, а я сошла с ума,

Вы правы, вашей правоты громада —

Белград и бомбы «С Пасхой!» Для письма

Такого — сколько сатанизма надо?..

И ваша правота видна насквозь,

Где жгут людей в Одессе ваши твари,

Где жгут наверняка, не на авось,

Где их достреливают, если удалось

Им выпрыгнуть из окон на пожаре, —

Мои мозги разносит вкривь и вкось:

Людей зажарив, смачно вы поржали!

Кто виноват?.. Россия, вражья ось!

Талант мой сдох, а я сошла с ума,

Зато у вас — того ума палата,

Где грандиозной мысли закрома:

Всегда, во всём — Россия виновата!

За этой мысли бешеный успех

Заплатят вам на западном базаре, —

Всегда, во всём — Россия хуже всех,

А лучше всех — американский смех,

Когда Каддафи зверски растерзали!

Талант мой сдох, а я сошла с ума,

В печёнках вашей грандиозной мысли

Россия — это вражеская тьма,

Где, кроме ваших, все мозги прокисли, —

Стереть Россию надо в порошок,

Забыть такое адское исчадье!

Надеюсь, что ужасный мой стишок —

Прекрасное от вас противоядье.