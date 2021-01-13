Вашингтон, 13 января, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Радость российских псевдопатриотов от американских событий 6 января, с захватом Капитолия, «путчем сторонников Трампа» и прочими шумовыми и визуальными эффектами стоит определить как абсолютно неуместную. В своей статье обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко объясняет причины.

Дональд Трамп и Майк Пенс

«Штурм» Капитолия, давший возможность противникам Трампа окончательно списать его в разряд выживших из ума авантюристов, выполнил и еще одну важную задачу. Теперь, под завывания раззадоренных маскарадным «штурмом» журналистов и политиков будут окончательно преданы забвению всяческие доказательства фальсификации выборов, сколько бы этих доказательств ни собрал все более оттесняемый в сторону Трамп. Его судьба уже предрешена и похожа на политические похороны заживо.

Впрочем, судьба США под властью людей, забравшихся в президентское кресло так, как это сделали нынешние «демократы», будет еще страшнее. Все готово к открытому переформату в либерально-фашистском ключе с тотальным контролем и уничтожением инакомыслящих. Как это будет происходить в реальности?

Читайте статью Владимира Павленко «Почему и с какими последствиями провалилась новая Американская революция?».