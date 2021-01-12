Киев, 12 января, 2021, 19:55 — ИА Регнум. «Чистые» международные резервы Украины по состоянию на 1 января составили 18,1 млрд долларов, сообщил сегодня, 12 января, глава совета Национального банка страны Богдан Данилишин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Он отметил, что сейчас резервы Украины на 19% больше, чем на начало декабря 2020 года, когда они составляли 15,2 млрд долларов.

Представитель регулятора отдельно подчеркнул, что резервы достаточны для покрытия выплат государственного сектора и национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами, которая в 2021 году составит около 7,2 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации, в целом международные резервы Украины за прошлый год выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,1 млрд долл. в эквиваленте. Нацбанк отмечает, что такой объем резервов является рекордным за последние 8 лет. Вместе с тем, часть этих средств является кредитными деньги, в частности МВФ и не может быть использована украинской валстью по своему усмотрению.