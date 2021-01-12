Токио, 13 января, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Странная инициатива японского правительства по созданию «электронного гербария» Курильских островов прекрасно иллюстрирует ту мысль, что для политической провокации все средства хороши. Что за «прибыль» хотят извлечь японские «ботаники от политики» из курильской карты растений, разбирался политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

(сс) Кирилл Уютнов Курильский бамбучник

Согласно сообщению в одной из центральных японских газет «Иомиури симбун», составление карты растений южной части Курильской гряды поможет японскому правительству доказать всему свету «японскую принадлежность этих территорий». Стоит ли игра свеч, не уточняется, ведь все, кому интересно длить ситуацию с японскими претензиями на российские территории, и так «всеми руками за», без применения каких-либо травок.

А вот попытки применить «ботаническую атаку» против Китая и Южной Кореи, у которых Япония тоже обнаружила «свои земли», особого эффекта не дали. Хотя, возможно, весь этот гербарий предназначен исключительно для подъема японского реваншистского духа?

Читайте статью Анатолия Кошкина «В Японии замыслили бороться за «северные территории» с помощью… гербариев».