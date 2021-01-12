Архангельск, 12 января, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Архангельской области массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках от коронавируса

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В ведомстве сообщили, что в регион поступило 4342 дозы вакцины «Спутник V», это позволит привить всех медиков из красной зоны и социальных работников. Для проведения вакцинации организовано 16 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области были выявлены 239 носителей коронавируса.