Накануне сильных морозов Украина внезапно осталась без угля
Киев, 12 января, 2021, 19:36 — ИА Регнум. На складах украинских ТЭС по состоянию на 12 января содержится 621 800 тонн угля, что гораздо меньше необходимой нормы.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на оперативные данные министерства энергетики и угольной промышленности.
Отмечается, что нынешние запасы на 324 000 тонны меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем запасы на аналогичный период прошлого года. Ситуация усугубляется тем, что согласно прогнозу погоды, страну в ближайшие дни ждут сильные морозы, с падением температуры до — 20 градусов.
Согласно источнику, по данным минэнерго, на складах ТЭС находится 233 000 тонн угля антрацитовой группы, который не добывается на Украине, и 388 800 тонн угля газовой группы украинской добычи.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины не раз заявляли, что страна сформировала необходимые запасы угля, чтобы без проблем пройти отопительный сезон 2020−2021 гг.
В свою очередь эксперты считают основной причиной резкого снижения запасов угля недовыработку электроэнергии на АЭС страны вследствие затягивания ремонтных кампаний на энергоблоках.
В течении 2020 года ряд ТЭС Украины использовали в качестве топлива природный газ, однако сейчас газ сильно подорожал.