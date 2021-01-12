Москва, 12 января, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил для борьбы с пожарами запретить отключать электричество.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Необходимо изменить наше законодательство, а именно запретить отключение света. Ну, отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения — жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И всё это пожароопасно. То же самое и с газом», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

Он предложил изыскивать имущество должников, распродавать его и за эти деньги компенсировать долги.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге произошел несчастный случай, загорелся жилой дом, погибли восемь человек.