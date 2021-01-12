Кострома, 12 января, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Костромской области большинство школьников пришли на занятия, несмотря на сильные морозы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования и науки региона.

Картина С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство»

По данным на 12 января, возможностью не посещать занятия воспользовались ученики начальных и средних классов в 49 школах области из Буя, Кадыя, Мантурово, Чухломского, Антроповского, Островского, Макарьевского, Пыщугского, Павинского и Вохомского районов. В Костроме пропуск занятий был минимальным. Всего под правило о свободном посещении школ в морозы попали 5868 детей.

Отметим, что в общей сложности в Костромской области расположено 271 общеобразовательное учреждение. В школах региона учатся порядка 70 тысяч ребят. Ученики 1−4-х классов могут не приходить в школу при температуре воздуха от — 25 градусов, а с пятого по одиннадцатый — от — 27 градусов. Однако, если часть детей решат не прерывать занятия, с ними будут проводиться уроки. Ожидается, что морозы в Центральной части России, в том числе и Костромской области, продлятся до 18 января.