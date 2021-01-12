В Чувашии откроют памятник строителям Сурского рубежа
Чебоксары, 20 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Чувашии планируют до конца 2021 года открыть памятник в честь строителей оборонительных рубежей. Мемориальный комплекс, частью которого является памятник, будет достроен к июлю 2022 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 декабря заявил на планёрке в правительстве глава республики Олег Николаев.
Руководитель Чувашии в ходе обсуждения особое внимание уделил завершению Года трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, одно из ключевых событий которого — строительство мемориального комплекса.
Глава Чувашии предложил перенести открытие памятника с 24 декабря на 25 декабря из-за ожидаемых сильных морозов. Данный вопрос будет решаться «в рабочем порядке».
Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» представляет собой 38 стел, каждая из которых символизирует 10 км линий обороны (всего в 1941 — 1942 годах было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений), 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа, а также площади с Вечным огнём. Сама композиция должна напоминать вскопанную землю.
Как сообщало ИА REGNUM, церемония закладки камня и капсулы с посланием потомкам на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей» состоялась 6 августа 2021 года. Он возводится возле села Байгулово Козловского района недалеко от федеральной трассы М-7 «Волга». Его строительство разбито на несколько этапов.
Мемориал станет первым в России сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты стратегических центров в случае прорыва обороны Москвы.
Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге в период Великой Отечественной войны. В течение шести лет ИА REGNUM ведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства рубежей обороны.