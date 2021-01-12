Чебоксары, 20 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Чувашии планируют до конца 2021 года открыть памятник в честь строителей оборонительных рубежей. Мемориальный комплекс, частью которого является памятник, будет достроен к июлю 2022 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 декабря заявил на планёрке в правительстве глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Концепция мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Руководитель Чувашии в ходе обсуждения особое внимание уделил завершению Года трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, одно из ключевых событий которого — строительство мемориального комплекса.

«Планировался 24 декабря пробный пуск Вечного огня на мемориале «Строителям безмолвных рубежей». Мы планируем окончательно объект завершить к 1 июля, в День тыловика. Но нам важно в этом году, завершая Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей, всем собраться», — сказал Олег Николаев, обращаясь к руководителям муниципальных образований.

Глава Чувашии предложил перенести открытие памятника с 24 декабря на 25 декабря из-за ожидаемых сильных морозов. Данный вопрос будет решаться «в рабочем порядке».

"На мой взгляд, нам важно всем на этом объекте собраться, тем более у нас также будет готова к этому времени стела в Чебоксарах, посвящённая присвоению столице статуса «Города трудовой доблести». Эти два мероприятия имеют очень важное значение, поэтому нужно подвести итоги и почувствовать, в том числе, поддержку президента, так как статус «Города трудовой доблести» получен в соответствии с решением президента и, на мой взгляд, это очень содержательная, мощная поддержка году, посвящённому трудовому подвигу строителей Сурского рубежа», — отметил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония закладки камня и капсулы с посланием потомкам на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей» состоялась 6 августа 2021 года. Он возводится возле села Байгулово Козловского района недалеко от федеральной трассы М-7 «Волга». Его строительство разбито на несколько этапов.

Мемориал станет первым в России сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты стратегических центров в случае прорыва обороны Москвы.