Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разгорелся очередной громкий скандал с сексуальным подтекстом с участием таксиста, работающего под эгидой крупного агрегатора. На этот раз причиной возмущения петербуржцев стало то, что водитель сервиса такси занялся просмотром порнографических роликов и мастурбацией, пока вёз девушку на пассажирском сидении в аэропорт «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

После того как об этом случае стало известно СМИ, аккаунт мужчины в сервисе онлайн-заказов заблокировали, а всех остальных водителей руководство агрегатора пообещало тщательно проверить.

Вопиющий случай произошел накануне ранним утром в Петербурге. Мария Д. через приложение «Ситимобил» вызвала такси, чтобы доехать до аэропорта «Пулково». За ней приехал водитель по имениЖуражон, который по пути расспрашивал девушку про интимную сферу в культурах разных народов, а затем остановил машину и, не стесняясь пассажирки, занялся самоудовлетворением, просматривая с мобильного телефона порно-ролики. Об этом случае девушка рассказала в социальной сети, чем вызвала широкий общественный резонанс.

После того как об инциденте стало известно СМИ, пресс-служба агрегатора «Ситимобил» пообещала не только проверить всех подключённых к своему сервису водителей, но и создать специальное приложение безопасности.

«Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключенный к нашей платформе, — отметили в агрегаторе. — Мы проведём тщательный аудит всех водителей, подключенных к нам через этот таксопарк. Также мы планируем пересмотреть правила отбора и подготовки водителей, чтобы исключить подобные ситуации».

Кроме того, в «Ситимобил» пообещали распространить по остальным таксопаркам и партнерам предупреждение о более тщательной работе с водителями, а также выслать партнерам обновлённые правила отбора водителей.

В заключении, агрегатор пообещал разработать вместе с юристами и правозащитниками программу помощи при любых неподобающих действиях в такси, чтобы «пассажиры могли в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь».

Напомним, в последние недели в Петербурге стало известно о двух случаях изнасилований, которые совершили в отношении пассажирок водители другого крупного агрегатора такси.

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