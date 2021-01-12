Село Парфеньево, Костромская область, 12 января, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Бывшего депутата Парфентьевского района Костромской области Александра Кольцова обвиняют в покушении на убийство и угрозе убийством. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в органах власти. На момент преступления Кольцов был действующим депутатом районного собрания.

Pxhere.com Карабин

Ссора двух человек произошла 10 мая 2020 года на автомобильной дороге в Парфеньевском районе Костромской области.

«Обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе спровоцированной им ссоры с 29-летним знакомым мужчиной попытался нанести последнему удар ножом, однако был им разоружен. В продолжение ссоры и реализации своего умысла обвиняемый нанес мужчине удар прикладом охотничьего ружья «ИЖ-27М» по лицу, чем сбил его с ног, а затем произвел в него два выстрела, причинив потерпевшему огнестрельные ранения и закрытую черепно-мозговую травму», — рассказали ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Костромской области.

Во время перезарядки оружия потерпевший смог убежать в лес, однако на этом история не закончилась.

«Надев скрывающую лицо маску-балаклаву и вооружившись охотничьим карабином «Тигр», обвиняемый зашел на веранду дома, где угрожал убийством и причинением тяжкого вреда здоровью 56-летнему отцу потерпевшего. Угрозы обвиняемого в сложившейся ситуации были восприняты потерпевшим реально», — говорится в сообщении СКР.

По ходу следствия обвиняемый находился под арестом. Его вину или невиновность должен установить суд. Александр Кольцов не стал принимать участия в выборах нового состава собрания депутатов Парфентьевского района. Отметим, что Кольцов дважды выигрывал выборы в Матвеевском сельском поселении — в 2010 году как самовыдвиженец, в 2015-м как представитель партии «Единая Россия». В 2020 году место депутата занял брат обвиняемого — Павел Кольцов.