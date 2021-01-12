Калуга, 12 января, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Федеральный экспертный центр «Движение без опасности» предоставил «Лаборатории безопасности» калужского областного Центра дополнительного образования детей им Ю. А. Гагарина материалы для обучения детей правилам безопасности дорожного движения. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в «Лабораторию безопасности» поступили плакаты, буклеты и методические рекомендации по формированию у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном движении. Рекомендации посвящены темам «Туннельное зрение», «Безопасность велосипедиста, пешехода и пассажира», «Световозвращающие элементы». Материалы помогут педагогам проводить мероприятия для родителей, учеников начальных и средних классов, создавать отряды юных инспекторов движения. Наглядные пособия сотрудники «Лаборатории безопасности» передадут в муниципальные опорные площадки по основам безопасного поведения на дорогах. В настоящее время таких площадок в Калужской области создано 29.

Напомним, федеральный проект «Лаборатория безопасности» реализуется в Калужской области с 2017 года. «Лаборатория безопасности» — это учебно-методический центр. За три года специалисты центра провели около 200 обучающих и методических мероприятий для 10 тысяч детей, родителей и учителей во всех муниципальных образованиях региона.