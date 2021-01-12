Лондон, 13 января, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Почему Лондон настолько обиделся на действия Китая и Индии, что готов вбрасывать информационные провокации, лишь бы подтолкнуть две эти страны к конфликту? О причинах активизации британских дезинформаторов рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

(сс) Sam Saunders Народное творчество. Трамп и Джонсон

После успешного отражения Китаем атаки на Гонконг, происходившей под видом «народного недовольства населения Гонконга», у Великобритании и США добавилось поводов не любить Китай. Тем не менее стоит признать удивительной ту интенсивность, с которой Лондон принялся подталкивать Индию к конфликту с Китаем. Судя по масштабам применяемых средств, как дипломатических, так и информационно-провокаторских, Пекин чем-то не угодил Лондону посильнее, чем с уже уходящей в прошлое гонконгской эпопеей.

Что же могло вызвать к действию весь этот фейерверк информ-провокаций в британской Times? Похоже, что до Лондона наконец дошла вся тщетность попыток перехватить у окрепшего Китая самостоятельность в принятии политических решений. Теперь расчет британских стратегов, разочаровавшихся в возможности взорвать Китай изнутри, в причинении Китаю максимального ущерба от конфликтов в его приграничье, так можно истолковать столь яростные нападки на «излишне мирную» политику Индии. Только вот принесут ли британские усилия плоды?

Читайте статью Владимира Павленко «Кто и зачем нагнетает напряженность между Китаем и Индией?».