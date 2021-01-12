Ярославль, 12 января, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Из-за аномальных морозов в Ярославской области введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Yarregion.ru Зима в Ярославле

Повышенная готовность касается работы коммунальных служб, глав муниципальных образований и профильных департаментов правительства области.

«В морозы многократно возрастает вероятность различных чрезвычайных происшествий. Необходимо обеспечить оперативное реагирование — многое зависит от того, как быстро мы можем справиться с ситуацией. Важно, чтобы работа велась слаженно и бесперебойно», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Количество аварийных бригад в районах области увеличено с 240 до 260, в них работают 1362 человека. Для оперативного реагирования предусмотрена 1181 единица техники и специального оборудования.