Киев, 12 января, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В 2020 году движение самолётов в воздушном пространстве Украины сократилось на 57,6% в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух».

Vladimir Yaitskiy Аэропорт Киева, Борисполь

"Количество полётов, которые «Украэрорух» обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составляет 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за двенадцать месяцев 2019 года», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что количество внутренних рейсов на Украине упало на 31,5%, международных — на 57,7%, а транзитных — на 63,2%.

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Причиной такого падения стала пандемия коронавируса, отметили в «Украэрорухе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре бывших посла США на Украине обратились к правительству Украины с просьбой пересмотреть приговор, вынесенный генералу ВСУ по делу о военно-транспортном самолёте, сбитом под Луганском в 2014 году.