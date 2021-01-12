Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался легендарный детский врач, хирург детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины Али Баиров. Он пополнил список «Стены памяти» — медработников Петербурга и Ленобласти, которые ушли из жизни в период пандемии коронавируса.

Https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-108579487735878 Али Баиров

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Как сообщается в онлайн-группе «Стена памяти», 9 января 2021 года Али Баиров умер на 76-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Баиров был потомственным детским хирургом, остеопатом, основателем Школы детской хирургии, кардиохирургом, кандидатом медицинских наук, доцентом, врачом высшей категории, заведовал курсом детской хирургии в СЗГМУ им. И. И. Мечникова на протяжении 30 лет, а также работал главным хирургом-консультантом Детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины.

«Баиров Али Гиреевич — потомственный врач, сын Баирова Гирея, врача, памятник которому стоит в больнице Св. Марии Магдалины на Васильевском острове. В этой же больнице трудился и спасал жизни сам Али Гиреевич. Причина смерти: COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, «Стена памяти» была сознана родственниками и коллегами ушедших из жизни медицинских работников. Почти до конца 2020 года фотографии и фамилии умерших врачей и медработников были размещены на строительном заборе на Малой Садовой улице в центре Санкт-Петербурга. Отметим, что официально погибшими от COVID-19 признаны 38 петербургских медиков.

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В ноябре 2020 года стихийный мемориал был демонтирован, и тогда же, после многочисленных обсуждений, городские власти приняли решение установить постоянный мемориал. Для этого было определено место — набережная реки Карповки в Петроградском районе города. Уже выбран и памятник — петербургский ангел известного скульптора Романа Шустрова, который в мае скончался в больнице от осложнений, вызванных COVID-19.

Как стало известно ИА REGNUM, скульптура ангела может появиться на отведенном ей месте до конца января 2021 года.

В настоящий момент «Стена памяти» существует в онлайн-режиме, на ней значатся более 100 фамилий скончавшихся в период пандемии медицинских работников.