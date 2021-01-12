Анкара, 12 января, 2021, 15:31 — ИА Регнум. С призывом к Евросоюзу о принятии в свой состав Турции после выхода оттуда Великобритании обратился турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил об этом 12 января во время своего выступления в Анкаре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда на Евросоюз

«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit (выход Великобритании из ЕС — ред.), будет устранена только после того, как Турция получит членство», — приводит его слова Anadolu Ajansı.

Также Эрдоган заявил, что Турция хочет, чтобы Восточное Средиземноморье стало центром сотрудничества, который будет служить долгосрочным интересам страны.

Отметим, Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС) в 1963 году, а в 1987 подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о членстве начались только в 2005 году и с тех пор из-за разногласий много раз прерывались.