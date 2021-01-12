Кологрив, Костромская область, 12 января, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Жителям посёлка Колохта Кологривского района Костромской области отказали в строительстве нового моста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост через Пеженгу

Ранее жители Колохты написали письмо в администрацию Костромской области, попросив чиновников «оказать содействие в вопросе строительства капитального железобетонного моста». Вместо этого муниципальные власти хотят капитально отремонтировать переправу, которая, по словам селян, держится на «честном слове».

«Мост был построен в 2014 году, он не такой уж и старый. Сейчас мы направили заявку в специализированную организацию на составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. Мы хотим заменить часть основных деревянных конструкций — несущих балок, опор моста на металлические. После того как будет готова смета, областная администрация и департамент транспорта примут решение о выделении средств на ремонт. Ожидаем, что проект будет готов в первом квартале 2021 года. Вообще такие мостовые сооружения постоянно обслуживаются, выходящие из строя элементы меняются — срок службы здесь, как говорится, ничем не ограничен», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель главы Кологривского района Костромской области Андрей Семенов.

Состояние моста в октябре 2020 года

Деревянный мост соединяет населенный пункт с райцентром. Как сообщало ИА REGNUM ремонтные работы на нем велись в октябре 2020 года, тогда проезжая часть переправы в очередной раз пришла в негодность.