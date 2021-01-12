Оффенбург, Германия, 12 января, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В сети появился снимок самой мощной модификации N-модели марки Hyundai — кроссовера Hyundai Kona N. Фото с новой машиной размещено на сайте автопроизводителя.

Hyundainews.com Hyundai Kona N

«Добавление KONA к семейству N выведет наш высокопроизводительный бренд на новый уровень», — передаёт пресс-служба компании слова вице-президента по маркетингу и продукции Hyundai Motor Europe Андреаса-Кристофа Хофманна.

Топ-менеджер компании добавил, что расширилась линейка N-моделей, в которой уже есть хетчбэки i30 N и i20 N и хот-хэтч Veloster N.

Официальная премьера кроссовера состоится через несколько недель. Однако уже известно, что Kona N будет унифицирована с хетчбэком i30 N.

Основным рынком для новинки станет Европа.

Напомним, в 2020 году на петербургском автопредприятии компании Hyundai было изготовлено более 219 тыс. автомобилей — на 10% меньше, чем в 2019 году.

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