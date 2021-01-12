Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшее время — на текущей неделе — ожидают поставку новой партии вакцины от коронавируса объемом в 20 тыс. доз. Об этом 12 января сообщает телеканал «78» со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Напомним, 1 января в Петербурге началась массовая вакцинация от коронавируса. С 1 по 10 января 2021 года в Петербурге было привито 7765 человек. Всего с начала прививочной кампании привилось 14 249 человека (по данным на 12 января), а полностью завершили цикл вакцинации всего 384 человека.

К началу первой рабочей недели года в городе осталось всего порядка 9000 доз вакцины, она будет израсходована за несколько дней, поэтому на время запись петербуржцев на вакцинацию была прекращена, что вызвало недоумение у горожан.

В Смольном заявили, что новая партия вакцины поступит в Северную столицу во второй половине текущей недели.