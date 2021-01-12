Людиново, Калужская область, 12 января, 2021, 15:24 — ИА Регнум. 43-летний житель города Людиново 10 января направился на озеро Нижнее заниматься подледной ловлей рыбы. Вечером мужчина не вернулся домой, и родственники сообщили в полицию о его исчезновении. По данному факту следственными органами проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте происшествия

Тело мужчины было обнаружено в озере водолазами МЧС. Погибший находился в специальной одежде, маске и ластах, при нём нашли пистолет для подводной охоты.

В настоящее время следователи устанавливают подробные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.