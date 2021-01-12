Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Гостиницы Санкт-Петербурга из-за пандемии коронавируса в минувшие новогодние каникулы были загружены всего на 20%, а в пригородах заполняемость достигала 40%. Об этом 12 января сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ёлка на Дворцовой площади

«Загруженность отелей Северной столицы в этом году в новогодние каникулы составила в среднем 18−20%. Загородные гостиницы были заполнены на 25−40%», — уточнил он.

По информации комитета, с 30 декабря по 8 января Петербурга чаще всего посещали жители Москвы (61,76%), а также Читы (7,54%), Новосибирска и Екатеринбурга (по 4,41%).

Напомним, что на период новогодних праздников в Петербурге были введены строгие ограничения: на пять дней полностью был закрыт общепит, до 7 января не работали театры и концертные залы, до 11 января — музеи и зоопарк. В Смольном без обиняков заявляли, что в этот раз не ждут туристов в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга разработали масштабные меры поддержки пострадавшей от пандемии туристической и гостиничной индустрии города общим объемом в 3,66 млрд рублей. Они уже получили одобрение со стороны федерального центра.