Загреб, 12 января, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Хорватский епископ Владо Кошич назвал землетрясения, которые с конца декабря сотрясают Хорватию, таким же врагом, каким для хорватского народа являлись сербы, но при этом признался, что, к сожалению, против стихии нельзя применить такие же средства борьбы, какие применяются против видимых противников. Об этом Кошич заявил 10 января во время мессы в память о падении крепости Гвозданско в 1578 году.

Цитаата из видео на YouTube Владо Кошич

По его словам, бойцы, которые защищали Гвозданско от турецкого нашествия, являются светлым примером любви к отечеству.

«Мы знаем, как они три месяца смело защищались от более мощных турок и неоднократно отказывались сдаться, несмотря на то, что таким образом они могли бы спасти собственную жизнь. Но они предпочли защищать крепость Гвозданско и свое Отечество. Эта борьба до последнего всегда украшала наш хорватский народ, независимо от того, кто был нашим противником — турки, коммунисты или сербы», — процитировал портал Index слова католического епископа.

Кошич напомнил верующим, что в настоящее время самым ярым врагом хорватов является землетрясение.

«Каким может быть наш ответ, как защищаться и победить этого сегодняшнего врага, как это в прошлом делали бойцы в Гвозданско? Землетрясение сложно предугадать, мы не можем бороться с ним, как с турками, коммунистами или сербами. Это лукавый враг, который нападает на всех, не выбирает жертв и всегда приходит без предупреждения. Мы никогда не знаем, когда он ударит и разрушит что-то, кого он выгонит из собственного дома, у кого отнимет почву под ногами. Но есть лекарство и от этой напасти — это наша христианская любовь», — сказал Кошич.

Напомним, что 29 декабря вблизи хорватского города Петриня произошло разрушительное землетрясение мощностью 6,3 балла по шкале Рихтера. Семь человек погибли, 24 получили ранения, многие дома в Петрине разрушены или стали непригодными для проживания.