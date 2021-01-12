Москва, 12 января, 2021, 14:08 — ИА Регнум. 13 января в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится двадцать девятое заседание Экспертного клуба «Регион».

Иван Шилов ИА REGNUM Круглый стол: «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз»

Тема заседания: «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз»

Вопросы для обсуждения:

Презентация VIII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2020 году. Качество управления: растёт или падает? Кремль и эффективность регионального менеджмента: новые критерии и новый стиль. Эффективность управления и большие выборы-2021. Региональные элиты и их влияние на систему управления. Эффективность управления, ее влияние на протест и протестные настроения.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Григорий Казанков, Андрей Максимов, Глеб Кузнецов, Алексей Куртов, Владимир Климанов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин, Сергей Поляков и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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