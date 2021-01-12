Москва, 12 января, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Выплаты за классное руководство могут не доходить до классных руководителей в техникумах и колледжах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече президента России Владимира Путина.

Константин. Сельская учительница (фрагмент). 1883

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«Что касается выплат за классное руководство, этот вопрос находится на постоянном контроле. 810 тыс. классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают. Они отдельной строкой выделены», — заявил Кравцов.

По его словам, Минпросвещения контролирует этот вопрос при взаимодействии с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой.

Комментируя проблемы в этой сфере и поступившие президенту вопросы во время пресс-конференции, министр допустил, что, скорее всего, «речь идёт о выплатах в техникумах, колледжах».

«Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к Вам на горячую линию, точно отработаем и доложим по результатам», — подчеркнул он.