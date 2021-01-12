Москва, 12 января, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ситуация с лекарствами, находящимися в обороте в России, улучшилась. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«По объему лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась, в том числе увеличенное производство в первую очередь покрывает отечественные потребности», — сказал Мурашко.

По его словам, по ряду позиций, которые не производятся в РФ, Минпромторг с 30 декабря поставляет лекарства по регионам, «что также закрывает потребность на сегодняшний день в лекарственных препаратах».