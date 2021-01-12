Москва, 12 января, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На внутреннем валютном рынке 12 января рубль вернулся к укреплению против ведущих валют на фоне наметившейся разрядки в рисковых активах и роста цен на нефть к новым максимумам с начала пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Курс доллара снижается на 0,76% до 74,10 руб., курс евро — на аналогичную величину до 90,10 руб. Техническая картина не дает ясности в отношении дальнейших перспектив национальной валюты.

С фундаментальной точки зрения при столь высоких ценах на нефть, которые сегодня по марке Brent уже достигли отметки в $56,50 (+1,9%), рубль должен торговаться на более высоких, чем сейчас, отметках.

С другой стороны, сейчас глобальные инвесторы охвачены беспокойством в потенциальном ускорении потребительских цен в США на фоне роста шансов нового президента Джо Байдена добиться принятия еще одного пакета стимулирующих мер (инвестбанки ожидают, что его размер может составить $600 млрд — $1 трлн).

Рост инфляционных ожиданий уже ретранслировался в повышение доходностей на рынке госдолга США, что снижает привлекательность инвестиций на внешних рынках для американских инвесторов. Этот процесс может продолжиться, что будет провоцировать укрепление доллара к прочим валютам.

Нельзя исключать и перепозиционирование в доллар из-за пересмотра траектории заболеваний COVID-19 на фоне роста числа инфицированных, за которыми не поспевает начавшаяся вакцинация, а также появление новых, предположительно более «заразных» штаммов коронавируса.

Вдобавок к этому нельзя исключать дестабилизации ситуации в США в преддверии инаугурации нового президента 20 января, что может вызвать переток капиталов инвесторов в безопасные активы, что также может вызвать давление на нацвалюту.

Для рубля дополнительным ограничительным фактором выступает внешняя политика Джо Байдена. С первых полос американских СМИ не сходят обвинения российских хакеров в недавней кибератаке на госведомства США, что может стать прологом для новых санкций, которые могут затронуть госбанки и рублевый госдолг.

Поражение кандидатов от республиканцев в Сенат в Джорджии фактически передает контрольный пакет над верхней палатой Конгресса их оппонентам и повышает вероятность недружественных действий в адрес России.

В паре с долларом для рубля актуальным выглядит коридор в 74−75 руб., выход из него предопределит дальнейшее направление в краткосрочной перспективе. По евро этот коридор шире — 90−92 руб.», — считает эксперт.

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