Белград, 12 января, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Косовские сепаратисты пытаются использовать смену власти в США для того, чтобы дополнительного надавить на Белград и заставить сербские власти согласиться с сецессией своего южного края. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог, научный сотрудник Института политических исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По словам эксперта, в таком ключе надо понимать заявление исполняющей обязанности главы сепаратистского Косово Вьосы Османы о том, что Приштина потребует от новой американской администрации содействия в процессе ревизии тех пунктов ранее заключённых с Белградом договорённостей, которые не соответствуют интересам сепаратистского образования.

Напомним, что ранее Вьоса Османи рассказала о том, что после того, как к власти в США придет Джо Байден, Приштина намерена добиваться пересмотра Брюссельского и Вашингтонского соглашений, подписанных с Белградом в 2013 и в 2020 году. По ее мнению, надо пересмотреть ту часть Брюссельского соглашения, которая относится к созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии. А когда речь идет о Вашингтонском соглашении, подозрения Османи вызывает пункт, который говорит о принадлежности озера Газиводе.

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«Надо вспомнить, что албанцы еще в 2016 году были довольно сильно напуганы из-за прихода Дональда Трампа к власти в США. Все албанские лидеры в регионе открыто поддержали Хилари Клинтон. Премьер-министр Албании Эди Рама, например, до конца выступал против Трампа, в то время как экс-президент сепаратистского Косово Хашим Тачи пытался всё-таки смягчить позицию и сгладить отношения с его администрацией», — рассказал Гайич.

Тем не менее, полагает эксперт, Трампу так и не удалось до конца «развернуться» на президентском посту, особенно когда речь идет о внешней политике.

«В период правления Трампа США проявили определенную незаинтересованность по отношению к Балканам, несмотря на подписание Вашингтонского соглашения осенью 2020 года. Мы до сих пор не знаем, что за документ был дописан: это обязывающее соглашение или просто маркетинговый трюк Трампа в целях привлечения голосов американских евреев. Вашингтонское соглашение содержало ряд пунктов, которые лишь косвенно касаются косовского вопроса и удовлетворяют желания Израиля. Это Тель-Авив желает, чтобы как можно больше стран признало Иерусалим столицей еврейского государства», — напомнил Гайич.

Политолог добавил, что теперь к власти США должны вернуться демократы — их старые друзья и союзники из администрации Клинтона, которые сегодня находятся в окружении Джо Байдена.

«Байден сам по себе не слишком значимая фигура — настоящая власть будет сосредоточена в руках Камалы Харрис. Но Байден является своего рода символом того времени, когда США совершили агрессию против СР Югославии и помогли албанцам отторгнуть часть сербской территории. Байден за свою карьеру не один раз негативно отзывался о сербах, активно выступал за военную помощь мусульманам в Боснии и Герцеговине и за бомбардировки Сербии в 1999 году. Так что не надо удивляться тому, что албанцы радуются из-за развития событий в США», — сказал эксперт.

По словам Гайича, известия, которые сегодня приходят с той стороны Атлантики, очень напоминают новости из стран, которым США ранее активно «помогали» установить демократию. «В США еще много чего может произойти, но важно другое. В данной ситуации у косовских албанцев есть свое видение того, каков будет итог американских событий. В соответствии с этими своими прогнозами они пытаются зарекомендовать себя в надежде на то, что новая американская администрация окончательно заставит Белград признать сецессию своей территории», — полагает сербский политолог.

Отвечая на вопрос, почему Османи заявила о том, что поддержку в деле пересмотра Брюссельского соглашения Приштина будет искать у США, хотя посредником в брюссельском процессе выступает Евросоюз, Гайич напомнил, что через восемь месяцев с политической сцены уйдет канцлер Германии Ангела Меркель, а главные европейские переговорщики — Роберт Купер, Федерика Могерини и Кэтрин Эштон — уже давно являются бывшими участниками этого процесса.

«Европа кажется довольно дезориентированной, и албанцы видят в Байдене символ целого поколения американских политиков (Мадлен Олбрайт, Уэсли Кларк), которые были их союзниками и которые напрямую участвовали в оккупации Косово и Метохии. Они надеются, что смогут еще что-что урвать для себя. А с другой стороны, Османи должна предложить что-то избирателям накануне предстоящих парламентских выборов. Старые кадры из рядов «Освободительной армии Косово» уходят с политической сцены, на которой, по всей видимости, последнее слово будет за лидером партии «Самоопределение» Альбином Курти», — считает Гайич.

Эксперт добавил, что партия Курти находилась у власти менее ста дней, за это время им не удалось скомпрометировать себя в глазах избирателей, и у них очень большие шансы получить чуть ли не половину голосов на предстоящих выборах.

«То, что Османи упомянула Брюссельское соглашение, означает, то албанцы теперь хотели бы стереть и те небольшие уступки, на которые они пошли подписанием катастрофического для Сербии Брюссельского соглашения. А если это сможет принести им дополнительные голоса избирателей, так это просто великолепно с их точки зрения», — подытожил Гайич.