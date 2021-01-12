Улан-Удэ, 12 января, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после серии нападений бродячих собак на прохожих. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в рамках расследования будут устанавливаться чиновники, которые допустили сложившуюся ситуацию.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бродячая собака

Очередной резонансный случай произошёл сегодня, 12 января в микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ. Свора собак напала на 11-летнего мальчика. С трудом его удалось отбить случайному прохожему. С многочисленными повреждениями школьник госпитализирован в больницу. Менее месяца назад здесь же свора собак напала на 20-летнюю девушку, не оставив на ней практически живого места.

«На основании материалов, поступивших из прокуратуры Республики Бурятия, из которых следует, что органами местного самоуправления не исполнены ряд обязанностей в сфере регулирования численности безнадзорных животных», — отметили в управлении.

В ведомстве напомнили, что городу ранее выделили 19,5 млн рублей на борьбу с бродячими животными. Однако вместо 1,4 тыс. собак было отловлено лишь около 400. Кроме того, городские власти не создали приюты для животных, что привело к бесконтрольному разрастанию их численности.

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