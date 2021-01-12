Минск, 12 января, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Белорусским предприятиям нужно «заканчивать рыночную болтовню» и начать выполнять жесткий план производства для выживания республики. Об этом 12 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

По словам белорусского лидера, он хотел бы услышать от членов правительства страны о планах на нынешний год и, как подчеркнул Лукашенко, он хочет говорить именно о планах, а не о каких-либо прогнозах.

«Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать», — добавил он.

При этом президент Белоруссии отметил, что он не боится критики и того, что правительство республики будут называть консерваторами и ретроградами.

«Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он считает допуск белорусских предприятий к государственным закупкам в России важным вопросом, который он намерен обсудить на следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.