Новосибирск, 12 января, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Новосибирские власти в преддверии православного праздника Крещения Господня рекомендовали жителям региона соблюдать не только традиционные для таких купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование, а также другие ограничительные меры, связанные с противодействием коронавирусу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания

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«В этом году с учётом эпидемиологической обстановки и холодов мы не рекомендуем жителям региона принимать участие в крещенских купаниях, особенно людям с ослабленным здоровьем, пожилым гражданам, детям, — отметил на сегодняшнем заседании оперативного штаба заместитель губернатора области Сергей Сёмка. — Однако для граждан, которые примут решение окунуться в купели в день православного праздника, безусловно, будут обеспечены все необходимые меры безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологические. Особое внимание будет уделяться соблюдению социального дистанцирования, особенно в местах переодевания. Профильные службы будут четко следить, чтобы не допустить массового скопления граждан и обеспечить все необходимые требования».

Как сообщало ИА REGNUM, запрета на проведение крещенских купаний в регионе нет. Накануне, 11 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от глав муниципальных образований обеспечить безопасность граждан во время традиционных крещенских купаний.

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