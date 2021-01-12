Кемерово, 12 января, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области организация и проведение крещенских купаний разрешено с 10:00 (время местное) 18 января по 00:00 (время местное) 20 января. При этом должны быть соблюдены все меры безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания

Уточняется, что органы местного самоуправления до 13 января должны определить места и время проведения купаний, согласовав их с управлениями МЧС и Роспотребнадзора по региону. «Жителям области в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам с заболеваниями, требующими соблюдения самоизоляции, рекомендуется воздержаться от участия в крещенских купаниях», — говорится в оперативном сообщении.